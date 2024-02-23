Выставленный на продажу особняк Джигана подешевел

Shot: Самойлова и Джиган снизили цену на коттедж в Новой Риге до 155 млн рублей Блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова и ее муж рэпер Джиган cнизили цену на выставленный ими на продажу коттедж в Новой Риге.
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