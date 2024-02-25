Буданов повторил тезис Зеленского о «сюрпризах» для России в Крыму

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант Кирилл Буданов (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) анонсировал новые «сюрпризы» в Крыму и рекомендовал гражданскому населению не пользоваться Крымским мостом.
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