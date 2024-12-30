На Челюскинцев в Омске вместо частного сектора предлагают построить многоквартирные дома. Проект застройки выставлен на обсуждение.
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На Челюскинцев в Омске вместо частного сектора предлагают построить многоквартирные дома. Проект застройки выставлен на обсуждение.