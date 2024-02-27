Приложения НСПК «СБПэй» и «Привет!» удалили из AppStore

Приложения Национальной системы платежных карт (НСПК) «СБПэй» и «Привет!» исчезли из AppStore. При этом в Google Play, работающем для смартфонов на операционной системе Android, они по-прежнему доступны для скачивания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии