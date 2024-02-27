360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 270 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Агеев
    Как ни наряжайся, а хохлятская натура всё равно вылезет. Теперь плачет про "гирку долю"😀Кашпировский приз...
  • АндрейБорков
    «РВ»: бойцы ВСУ о...
  • Ингерман Ланская
    нерусь, в Русском языке - ТЯФ-ТЯФ... читай букварьЭкс-глава МИД Лит...

Приложения НСПК «СБПэй» и «Привет!» удалили из AppStore

Приложения НСПК «СБПэй» и «Привет!» удалили из AppStore

Приложения Национальной системы платежных карт (НСПК) «СБПэй» и «Привет!» исчезли из AppStore. При этом в Google Play, работающем для смартфонов на операционной системе Android, они по-прежнему доступны для скачивания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх