Применения хохлами французских авиабомб AASM HAMMER с бортов Су-25 б/н 28 и 47 «Синий».
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Применения хохлами французских авиабомб AASM HAMMER с бортов Су-25 б/н 28 и 47 «Синий».
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