BFMTV: Макрон попросил главу ЕК снизить требования к качеству топлива

Президент Франции Эммануэль Макрон написал письмо на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с просьбой на уровне ЕС снизить требования к качеству топлива, чтобы НПЗ смогли увеличить его производство на фоне высоких цен на заправках в республике.