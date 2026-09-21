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BFMTV: Макрон попросил главу ЕК снизить требования к качеству топлива

BFMTV: Макрон попросил главу ЕК снизить требования к качеству топлива

Президент Франции Эммануэль Макрон написал письмо на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с просьбой на уровне ЕС снизить требования к качеству топлива, чтобы НПЗ смогли увеличить его производство на фоне высоких цен на заправках в республике.

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