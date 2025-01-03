Юрий Ильинов

«Убиты и ранены»: в США раскрыли, что произошло под Курском Риттер: армия Украины потеряла стратегические резервы в Курской области Украинская армия лишилась стратегических резервов в боях на курском направлении. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. «Стратегические резервы были задействованы в бесполезных боях под Курском. Они несут <…> потери, <…> убитыми и тяжело ранеными, невосполнимые (потери — Прим. ред.)», указал эксперт. По его словам, в Курской области командование ВСУ задействовало именно те подразделения, которые готовили западные специалисты для удержания основного фронта на территории Украины. «Они (резервы — Прим. ред.) кончились, их некем заменить. Я предполагаю военный коллапс (Украины — Прим. ред.)», резюмировал бывший разведчик. 6 августа украинские войска вторглись в Курскую область, после этого Минобороны РФ заявило о боестолкновениях в приграничных районах. Бойцы армии РФ продолжают операцию по зачистке населенных пунктов от военных ВСУ. Режим контртеррористической операции (КТО) был введен на территории Брянской, Курской и Белгородской областях. В его обеспечении принимают участие сотрудники и военные Федеральной Службы Безопасности, Росгвардии, Министерства внутренних дел Российской Федерации и других ведомств.