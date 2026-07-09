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Apple начала тестировать китайские чипы памяти CXMT для устройств, которые будут продаваться в КНР

Apple начала тестировать китайские чипы памяти CXMT для устройств, которые будут продаваться в КНР

Компания изучает использование DRAM-чипов крупнейшего китайского производителя памяти и добивается разрешения расширить поставкиApple начала тестировать чипы оперативной памяти DRAM китайской компании ChangXin Memory Technologies (CXMT) для устройств, продаваемых на рынке Китая.

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