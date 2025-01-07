Ошеломляющий прорыв ВС РФ за ж/д вокзал Часова Яра: Гарнизон ВСУ попал в «огнеупорную ловушку»

Радомир Маркуш 6 января 2024 г., 20:24 События в главной «фортецi» Зеленского показывают, что «херои» ничему не учатся и закономерно проигрывают По понятным причинам все внимание экспертной и журналистской братии приковано к «наступу последней надежды» в Курском приграничье, а также к освобождению Курахово.