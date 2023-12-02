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Sports.ru исполнилось 25 лет, 10-я победа СКА подряд, клуб Малкома сильнее клуба Роналду и другие новости

1. Sports.ru исполнилось 25 лет. Первый спортивный сайт рунета был создан 1 декабря 1998 года. Мы выросли вместе с вами.

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