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В Европе захотели ограничить доступ детей и подростков к соцсетям

В Европе захотели ограничить доступ детей и подростков к соцсетям

Еврокомиссия рекомендует резко ограничить доступ детей и подростков к соцсетям. Об этом идет речь в докладе, выпущенном экспертной группой ЕК, которая была создана по поручению главы органа Урсулы фон дер Ляйен.

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