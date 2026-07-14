В Европе захотели ограничить доступ детей и подростков к соцсетям

Еврокомиссия рекомендует резко ограничить доступ детей и подростков к соцсетям. Об этом идет речь в докладе, выпущенном экспертной группой ЕК, которая была создана по поручению главы органа Урсулы фон дер Ляйен.
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