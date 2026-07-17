Лантратова обратится в ООН и МККК по ситуации в Дружновке в ДНР

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что направит в ООН и Международный Комитет Красного Креста материалы по ситуации в Дружновке, где ВСУ не позволили пожилой женщине выехать в Россию.
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