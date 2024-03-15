Какие технологии по омоложению могут, наоборот, подчеркнуть реальный возраст

Хирургические манипуляции тоже могут приводить не к омоложению, а к подчеркиванию возраста. При этом врач может убрать избыток кожи, подтянув определенные зоны, но лицо все равно будет выглядеть на свое количество лет в паспорте.
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