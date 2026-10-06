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Норвежская футбольная ассоциация потребовала от ФИФА расследовать действия Инфантино

Норвежская футбольная ассоциация (NFF) направила в ФИФА два официальных запроса с требованием расследовать три эпизода, в том числе возможные нарушения со стороны президента организации Джанни Инфантино, сообщает пресс-служба NFF.

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