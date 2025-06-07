Театр абсурда
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Театр абсурда

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Очень наглядно про отношение к утилизированному пушечному мясу на Украине

Очень наглядно про отношение к утилизированному пушечному мясу на Украине

Обмен не состоялся Сегодня должен был состояться обмен погибшими на границе Белоруссии и Украины.Предполагалось поменять 42 наших погибших на 503 убитых ВСУшника.

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