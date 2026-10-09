Трусова завоевала золото на турнире "Мемориал Дениса Тена" в Казахстане

РИА Новости/Александр Вильф Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) заняла первое место на международном турнире "Мемориал Дениса Тена", который проходит в Алма-Ате.
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