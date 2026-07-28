Ирина Бочковских требует исключить мужа-депутата из "Единой России"

Ирина Бочковских, жена депутата Тюменской облдумы Виктора Бочковских, направила в "Единую Россию" просьбу исключить мужа из партии, обвиняя его в шантаже и злоупотреблении правом, связанном с имуществом и их 10-летним сыном.
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