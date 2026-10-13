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Россиянам разъяснили, как сохранить деньги при банкротстве управляющей компании

Россиянам разъяснили, как сохранить деньги при банкротстве управляющей компании

При банкротстве управляющей компании собственникам важно проверить, где хранятся взносы, и быстро выбрать новое управление.

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