В Хабаровском крае чиновника судят за многомиллионное хищение

А

Александр

Что ни сообщение, причина отставки - взятки. Ну и системку отстроили! Да и что не визит, то табуны и гаражи. В старину были приняты дары. Целую Оружейную палату ими набили. Так, наши цари эти дары получали после побед. А наши с ними едут как добрые соседи познакомиться, или добрые дяди с подарками для детишек. Ну, сколько можно быть такими простаками?