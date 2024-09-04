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В Хабаровском крае чиновника судят за многомиллионное хищение

В Хабаровском крае чиновника судят за многомиллионное хищение

В Охотском районе завершено расследование уголовного дела, связанного с хищением денежных средств в особо крупном размере.

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Комментарии
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А
Александр
Что ни сообщение, причина отставки - взятки. Ну и системку отстроили! Да и что не визит, то табуны и гаражи. В старину были приняты дары. Целую Оружейную палату ими набили. Так, наши цари эти дары получали после побед. А наши с ними едут как добрые соседи познакомиться, или добрые дяди с подарками для детишек. Ну, сколько можно быть такими простаками?
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17 час.

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