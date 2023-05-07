Спички - не игрушка

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"Их не видно и не слышно". Кто "кошмарит" тылы ВСУ

"Их не видно и не слышно". Кто "кошмарит" тылы ВСУ

  Там, где стрелковое отделение тратит тысячи патронов, им хватает лишь одного. Сегодня профессиональный праздник отмечают снайперы Вооруженных сил России, освоившие за более чем год боевых действий новую тактику.

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