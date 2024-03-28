The Gerontologist: выпивающие друг с другом партнеры дольше остаются парой

Ученые из института социальных исследований университета штата Мичиган обнаружили, что пары, которые согласуются в своем поведении в отношении употребления алкоголя (оба употребляют его), как правило, дольше живут вместе.
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