Зеленский мог лично отдать приказ об ударе по Белгороду. Его поручение выполнил нацбатальон «Кракен»

RT: Зеленский мог лично отдать приказ об ударе по Белгороду Издание RT со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах заявило, что президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ об ударе по Белгороду, произошедшем 30 декабря.