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Свежие комментарии

  • степан дунов
    135 лет тому назад мой дед служил в Российской армии и  я не помню точно почему  они были в Польше но он говорил что ...Реплика на инциде...
  • nyha
    м выпустят из тюрьм ..казахов...которых посадили за призыв присоединение  Казахстана  к России..Россия не спасёт ...
  • степан дунов
    Пусть посадят всех своих русофобов  выгонят всех иностранцев  второй гос язхык русский и тогда поговорим.Россия не спасёт ...

Зеленский мог лично отдать приказ об ударе по Белгороду. Его поручение выполнил нацбатальон «Кракен»

Зеленский мог лично отдать приказ об ударе по Белгороду. Его поручение выполнил нацбатальон «Кракен»

RT: Зеленский мог лично отдать приказ об ударе по Белгороду Издание RT со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах заявило, что президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ об ударе по Белгороду, произошедшем 30 декабря.

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Центры &quot;принятия решений&quot; - в Харькове????? Это новый анекдот от шойгу&amp;Со  ????? ПОЗОР! Выставили на посмешище Конашенкова.
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11 час.
E
Ed
Объявили бы награду за каждого бойца Кракена. Причем за 200-го выше всех прочих вот тебе и денацификация!
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6 час.
MS
Mikhail Stepanov
Каждый член батальона кракен должен быть утилизирован!
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5 час.

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