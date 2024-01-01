Зеленский мог лично отдать приказ об ударе по Белгороду. Его поручение выполнил нацбатальон «Кракен»

RT: Зеленский мог лично отдать приказ об ударе по Белгороду Издание RT со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах заявило, что президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ об ударе по Белгороду, произошедшем 30 декабря.
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