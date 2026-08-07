Ликсутов: Москва передает управленческие транспортные практики регионам

Правительство Москвы организовало практическое обучение для регионов по транспортным практикам, где передаются управленческий опыт и готовые алгоритмы столицы, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
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