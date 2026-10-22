Согласно результатам исследования «Если быть точным» и «Ночлежки», в регионах Сибири и Дальнего отмечается наиболее высокий в России риск бездомности — опасность того, что экономика и соцполитика может привести человека на улицу.
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