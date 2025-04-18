Блогер Амиран Сардаров в США хотел, чтобы друзья позвали его обратно в Россию

Популярный российский блогер Амиран Сардаров, недавно вернувшийся в Россию после пребывания в США, поделился своими переживаниями, признавшись, что надеялся на поддержку и приглашение вернуться на родину от своих друзей.
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