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Блогер Амиран Сардаров в США хотел, чтобы друзья позвали его обратно в Россию

Популярный российский блогер Амиран Сардаров, недавно вернувшийся в Россию после пребывания в США, поделился своими переживаниями, признавшись, что надеялся на поддержку и приглашение вернуться на родину от своих друзей.

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