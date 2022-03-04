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Леброн Джеймс: «Во время разминки перед игрой ищу в толпе хейтера»

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в недавнем выпуске своего шоу «The Shop» признался, что перед некоторыми матчами находит на трибуне хейтера, которого использует в качестве раздражителя.

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