Немецкие пленные будут восстанавливать разрушенные Германией в СССР города

МОСКВА, 20 апреля — Президент Рузвельт, премьер Сталин и премьер-министр Черчилль договорились в феврале на конференции в Крыму использовать немецких военнопленных на работах по восстановлению того, что было разрушено германскими войсками в странах-союзницах.
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