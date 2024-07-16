Результаты профориентационного тестирования стали доступны в "Московской электронной школе" для поступления в колледжи

Сегодня стало известно, что в системе "Московская электронная школа" (МЭШ) появились новые инструменты, которые помогут учащимся и их родителям узнать результаты профориентационного тестирования и получить персональные рекомендации по выбору специальности и учебного заведения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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