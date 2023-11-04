«Обстановка лютая»: ВКС РФ обрушили на правый берег Днепра бомбовый удар невероятной мощи

Гауляйтер Херсонщины объясняет русскую «ковровую бомбардировку» местью за «успехи» ВСУ в Крынках Александр Ситников Фото: Андрей Рубцов/ТАСС США не способны спасти Украину от поражения в конфликте, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью американским СМИ.
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