«Обстановка лютая»: ВКС РФ обрушили на правый берег Днепра бомбовый удар невероятной мощи

Гауляйтер Херсонщины объясняет русскую «ковровую бомбардировку» местью за «успехи» ВСУ в Крынках Александр Ситников Фото: Андрей Рубцов/ТАСС США не способны спасти Украину от поражения в конфликте, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью американским СМИ.