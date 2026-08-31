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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фариа – болельщикам по ходу матча с Бруксби: «Идите ## ###, сыновья шлюх!»

Жайме Фариа обыграл Дженсона Бруксби в первом круге US Open – 6:3, 7:6(4), 4:6, 1:6, 6:2. По ходу матча зрители неоднократно освистывали португальца, из-за чего в решающем сете он крикнул в сторону трибун: «Идите ## ###, сыновья шлюх!» После победы Фариа отпраздновал успех, приложив пальцы к ушам.

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