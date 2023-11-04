Патриарх Кирилл передал Казанскому собору икону Казанской Божией Матери

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал вновь обретенный чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери Московской, бывший в ополчении Минина и Пожарского, в Казанский храм, находящийся на Красной площади, где он хранился исторически, передает РИА Новости.