Патриарх Кирилл передал Казанскому собору икону Казанской Божией Матери

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал вновь обретенный чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери Московской, бывший в ополчении Минина и Пожарского, в Казанский храм, находящийся на Красной площади, где он хранился исторически, передает РИА Новости.
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