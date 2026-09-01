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Силы ПВО Иордании уничтожили 10 из 13 ракет, запущенных из Ирана

Силы ПВО Иордании уничтожили 10 из 13 ракет, запущенных из Ирана

Вооружённые силы Иордании зафиксировали запуск 13 баллистических ракет с территории Ирана, направленных на территорию королевства.

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