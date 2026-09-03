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Нижегородская правда

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Лучшие социальные фильмы России назвали на конкурсе «Хорошая история»

Лучшие социальные фильмы России назвали на конкурсе «Хорошая история»

Итоги третьего сезона Всероссийского конкурса видео о социальных проектах «Хорошая история» подвели в онлайн-формате.

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