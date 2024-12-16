В Сахалинской области полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении

2 октября в отдел МВД России по городскому округу «Долинский» поступило заявление от индивидуального предпринимателя, которая сообщила, что неизвестные лица около 4-х часов утра совершили нападение на сторожа и проникли на территорию предприятия, расположенного в селе Стародубское.