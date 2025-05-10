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Мастер-класс на тему: ´Формование различных изделий из дрожжевого теста´.

Мастер-класс на тему: ´Формование различных изделий из дрожжевого теста´.

05.05.2025 в рамках недели мероприятий профессиональной направленности цикловой комиссии ´Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании´ по квалификации ´Кондитер´ мастер производственного обучения учреждения образования Тарасенко Е.

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