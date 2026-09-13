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NYT: Президент Ирана накричал на одного из главных силовиков из-за срыва перемирия с США

NYT: Президент Ирана накричал на одного из главных силовиков из-за срыва перемирия с США

Решение о нанесении ударов по торговым судам принял влиятельный священнослужительСторонники жесткой линии в правящих кругах Ирана намеренно сорвали режим прекращения огня с США, приказав открыть огонь по трем судам в Ормузском проливе втайне от президента Масуда Пезешкиана, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

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