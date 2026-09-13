NYT: Президент Ирана накричал на одного из главных силовиков из-за срыва перемирия с США

Решение о нанесении ударов по торговым судам принял влиятельный священнослужительСторонники жесткой линии в правящих кругах Ирана намеренно сорвали режим прекращения огня с США, приказав открыть огонь по трем судам в Ормузском проливе втайне от президента Масуда Пезешкиана, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СБ Сколько должен за...
- Приложение «Амина...
- ВП На Украине в школ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым