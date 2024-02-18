Что хорошего и плохого в вариаторе и почему он всех бесит

«Бесступенчатая трансмиссия», пожалуй, один из самых ненавистных у всех петролхедов терминов. Вариатор фактически стал синонимом вождения без удовольствия, поэтому к машинам с такой трансмиссией с нескрываемым пренебрежением относятся оба лагеря автомобильных энтузиастов — как фанаты механических коробок, так и приверженцы «автоматов».
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