Что хорошего и плохого в вариаторе и почему он всех бесит

«Бесступенчатая трансмиссия», пожалуй, один из самых ненавистных у всех петролхедов терминов. Вариатор фактически стал синонимом вождения без удовольствия, поэтому к машинам с такой трансмиссией с нескрываемым пренебрежением относятся оба лагеря автомобильных энтузиастов — как фанаты механических коробок, так и приверженцы «автоматов».