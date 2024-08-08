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Экипаж Starliner может вернуться с МКС в феврале 2025 года на корабле Crew Dragon

Экипаж Starliner может вернуться с МКС в феврале 2025 года на корабле Crew Dragon

Экипаж корабля CST-100 Starliner американской корпорации Boeing может вернуться с Международной космической станции (МКС) на борту корабля компании SpaceX в феврале 2025 года, заявил менеджер коммерческой программы полетов Национального управления…Экипаж корабля CST-100 Starliner американской корпорации Boeing может вернуться с Международной космической станции (МКС) на борту корабля компании SpaceX в феврале 2025 года, заявил менеджер коммерческой программы полетов Национального управления…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​ Экипаж корабля CST-100 Starliner американской корпорации Boeing может вернуться с Международной космической станции (МКС) на борту корабля компании SpaceX в феврале 2025 года, заявил менеджер коммерческой программы полетов Национального управления…Экипаж корабля CST-100 Starliner американской корпорации Boeing может вернуться с Международной космической станции (МКС) на борту корабля компании SpaceX в феврале 2025 года, заявил менеджер коммерческой программы полетов Национального управления…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​  .

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