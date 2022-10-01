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«Ему даже не разрешат быть тренером вратарей после карьеры» - В Латвии ответили, может ли Калниньш получить тюремный срок за переход в КХЛ

«Ему даже не разрешат быть тренером вратарей после карьеры» - В Латвии ответили, может ли Калниньш получить тюремный срок за переход в КХЛ

Генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Роберт Плаевс рассказал, как обстоят дела с протестом на переход вратаря Яниса Калниньша в «Амур».

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