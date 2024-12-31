«Придет вместе с пенсией в январе». Всех, кто получает пенсию, ждет новый сюрприз

Пенсионерам рассказали о бонусе, который в январе будет приходить людям вместе с пенсией. Для пожилых это станет новым сюрпризом, но размер бонуса будет зависеть от условий программы, в которой участвовал человек.
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