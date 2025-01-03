ФАБ с УМПК-Р: недорогой высокоточный боеприпас повышенной дальности

Юрий Ильинов

Как Белоусов меняет российскую военную машину? Анализ деятельности министра «Взгляд»: Министр обороны Белоусов меняет российскую военную машину Обозреватели газеты «Взгляд» подготовили материал, в котором проведен анализ военной реформы, проводимой Андреем Белоусовым, назначенным в 2024 году министром обороны вместо Сергея Шойгу. Новый глава оборонного ведомства, являющийся профессиональным экономистом, акцентирует внимание на важности квалифицированного экономического управления. Под его руководством военные расходы возросли до 6,3% от российского ВВП, а система материально-технического обеспечения армии значительно улучшилась. В оснащение войск были добавлены беспилотные летательные аппараты, что трансформировало стратегию ведения боевых действий. Аналитик Евгений Минченко выделил важность цифровизации в Министерстве обороны, утверждая, что успех специальной военной операции будет зависеть от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотников. Это мнение разделяет и военный эксперт Борис Рожин. Под руководством Андрея Белоусова была проведена оптимизация военных расходов и усилен контроль за бюджетом. Помимо этого, устранение избыточных управленческих уровней способствовало повышению качества административной работы. Новый министр начал закупать для войск беспилотные катера, дроны и артиллерийские системы. Министерство поддержало инициативу «народного ВПК» и анонсировало создание войск беспилотных систем. Работа Белоусова в 2024 году сосредоточилась на нескольких ключевых направлениях в Министерстве обороны. Среди них: оптимизация военных расходов, улучшение качества и скорости администрирования за счет сокращения управленческих уровней, акцент на инновациях и технических новшествах, а также фокус на БПЛА и поддержка «народного ВПК». При реализации реформ Белоусов ориентируется на будущее, в котором России предстоит противостоять НАТО, учитывая значительные западные ресурсы. Это делает необходимым внедрение новых решений на стыке военных технологий и экономики. Тем не менее, резюмируется в статье, предстоит еще много работы. Эффективность команды Белоусова в Минобороны, а также достоверность информации, которая будет поступать ему, и правильный анализ данных окажут существенное влияние на исход СВО и на способность России выстоять в возможных будущих военных конфликтах.