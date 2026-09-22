В Лондоне на благотворительность отдали первое издание «Убить пересмешника»

На вес золота: потрёпанная книга из секонд-хенда попала в музей.В коробке для пожертвованных вещей в благотворительном магазине Oxfam на лондонской улице Портобелло-роуд обнаружили редчайшее первое американское издание романа Харпер Ли «Убить пересмешника», выпущенное в 1960 году.