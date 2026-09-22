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Царьград

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В Лондоне на благотворительность отдали первое издание «Убить пересмешника»

В Лондоне на благотворительность отдали первое издание «Убить пересмешника»

На вес золота: потрёпанная книга из секонд-хенда попала в музей.В коробке для пожертвованных вещей в благотворительном магазине Oxfam на лондонской улице Портобелло-роуд обнаружили редчайшее первое американское издание романа Харпер Ли «Убить пересмешника», выпущенное в 1960 году.

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