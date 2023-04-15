Гинцбург: Pfizer и Moderna не смогли полностью устранить недостатки вакцин от ковида

Директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что компании Pfizer и Moderna так и не смогли провести успешную работу над недостатками своих вакцин от коронавирусной инфекции, хоть они и добились несомненно многого.