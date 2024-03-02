Spiegel сообщил первые результаты анализа записи разговора об ударе по Крыму Речь идет об опубликованной главредом RT Симоньян записи разговора немецких офицеров.
Первые результаты анализа записи беседы об ударе по Крыму
Комментарии
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Liudmila Kosteley
Вот сколько раз, почти во всех РАЗВЕДКАХ, бывает ПОДОЗРЕНИЕ, что это "казачёк" и дают ДЕЗУ. а потом, как на живца, ловят. ЭТО же РАЗВЕДЧИКИ! Тем более НЕМЕЦКИЕ. Разве они будут ТАКОЕ ГОВОРИТЬ?!
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6 час.
Waldemar Sprawedliwij
Привет всем. Да,теперь не та Германия,что была раньше. Теперь здесь всё корумпировано да и сами немцы,как были гнидами,так и остались ими. Пример-напиши кляузу на соседа,проверять ее достоверность никто не будет и вопросов почему эта кляуза написана никто не задаст. А вот с ответчика,семь шкур снимут, чтобы он обоснованно оправдался. А если этот ответчик не родился в Германии,а где-то в бывшем СССР,то и аргументированные оправдания не помогут. Вот такая сейчас Германия. А как известно,рыба тухнет с головы,а голова -правительство! Эти мрази,не думают о своих гражданах,им милее нации из Украины,которым выплачивают социальные выплаты по 5050 евро,а минимальная пенсия для граждан германии-400 евро. Вот поэтому и собирают пустые банки и бутылки те,кто трудился и платил налоги. Вот такая сейчас Германия. 50 миллиардов дают Украине,а дороги в Германии,как в захолустье России.
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6 час.
Silver Kont
Ну что ж, пора засылать в Германию Петрова и Боширова, надо устранять таких мразей, только образцово-показательно, чтобы не возникало сомнений, за что эти мрази были устранены...
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4 час.
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