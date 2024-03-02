Первые результаты анализа записи беседы об ударе по Крыму

Вот сколько раз, почти во всех РАЗВЕДКАХ, бывает ПОДОЗРЕНИЕ, что это "казачёк" и дают ДЕЗУ. а потом, как на живца, ловят. ЭТО же РАЗВЕДЧИКИ! Тем более НЕМЕЦКИЕ. Разве они будут ТАКОЕ ГОВОРИТЬ?!

Waldemar Sprawedliwij

Привет всем. Да,теперь не та Германия,что была раньше. Теперь здесь всё корумпировано да и сами немцы,как были гнидами,так и остались ими. Пример-напиши кляузу на соседа,проверять ее достоверность никто не будет и вопросов почему эта кляуза написана никто не задаст. А вот с ответчика,семь шкур снимут, чтобы он обоснованно оправдался. А если этот ответчик не родился в Германии,а где-то в бывшем СССР,то и аргументированные оправдания не помогут. Вот такая сейчас Германия. А как известно,рыба тухнет с головы,а голова -правительство! Эти мрази,не думают о своих гражданах,им милее нации из Украины,которым выплачивают социальные выплаты по 5050 евро,а минимальная пенсия для граждан германии-400 евро. Вот поэтому и собирают пустые банки и бутылки те,кто трудился и платил налоги. Вот такая сейчас Германия. 50 миллиардов дают Украине,а дороги в Германии,как в захолустье России.