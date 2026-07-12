Театр абсурда
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Театр абсурда

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Трагедия Волыни могла повториться. В 2014 году бандеровцы готовили массовую резню в Донбассе

Трагедия Волыни могла повториться. В 2014 году бандеровцы готовили массовую резню в Донбассе

Трагедия Волыни могла повториться. В 2014 году бандеровцы готовили массовую резню в Донбассе Александр Широкорад: Геноцид поляков — тщательно спланированная военно-политическая операция украинских националистов Александр Широкорад Фото: ZumaTASS Одной из жутких казней Средневековья было четвертование с помощью лошадей.

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