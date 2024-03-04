Детям о профессии пожарных.

К радости детей и взрослых в детский сад приехала пожарная машина. Сотрудник БГРОЧС провел подробную экскурсию для ребят: показал все части спасательной машины, рассказал о назначении ее частей и оборудования.
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