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Гирлянды на лобовом стекле и электронные сигареты за рулем запрещают

В период новогодних праздников в социальных сетях, телеграм-каналах и СМИ активизировались обсуждения изменений в правилах дорожного движения, предполагающих запрет для водителей на использование еды и напитков с 1 марта 2025 года.

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