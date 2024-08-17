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Минобороны заявило о поиске украинских войск в лесах Курской области

Минобороны России в субботу, 17 августа, сообщило, что подразделения группировки войск «Север» ведут поиск и уничтожение в лесах Курской области мобильных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались проникнуть вглубь российской территории в направлении поселка Каучук и хутора Алексеевский.

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