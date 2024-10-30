NYT: Американская армия готовится к возможной войне с Китаем

Военные США используют для этого опыт российско-украинского конфликтаАрмия Соединенных Штатов, воевавшая в последние десятилетия с малыми державами, готовится к потенциальной войне с Китаем, том числе используя опыт российско-украинского конфликта, пишет The New York Times (NYT).