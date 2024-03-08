Pixel 8 не получит поддержку Gemini Nano из-за аппаратных ограничений Хотя смартфон P...

Pixel 8 не получит поддержку Gemini Nano из-за аппаратных ограниченийХотя смартфон Pixel 8 Pro уже получил поддержку нейросети Gemini Nano, для модели Pixel 8 она будет недоступна, сообщила Google в ходе мероприятия Android Show.
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